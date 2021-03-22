Синоптики предупредили о ливневых дождях с мокрым снегом на юге России

ТАСС, 22 марта. Весна пока не спешит на юг России: до конца недели в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах пройдут сильные дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных регионах прогнозируются порывистый ветер и гололедица, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Черноморский циклон принесет на Северный Кавказ со среды ливневые дожди с мокрым снегом, в горах будет идти снег. Сильные дожди начнутся и в Южном федеральном округе, они захватят в четверг и Калмыкию, и Астрахань. Температура воздуха на юге страны будет ниже климатической нормы до 5 градусов. Ситуацию осложнит порывистый ветер, от умеренного до сильного, на дорогах в отдельных регионах будет сохраняться гололедица", - сказал он.

Наиболее сложная ситуация с гололедицей будет наблюдаться в регионах Северного Кавказа и в Крыму, уточнил Синенков.

В Симферополь похолодание придет уже во вторник, температура воздуха опустится в дневные часы до нуля - 2 градусов тепла, по ночам - до 3-5 градусов мороза. До выходных дней будет идти дождь с мокрым снегом. В курортной Ялте также дождь, по ночам - от нуля до 2 градусов мороза. В Ростове-на-Дону до конца недели ожидается не выше 3-5 градусов тепла, также дожди с мокрым снегом, по ночам - до нуля градусов.

Похолодает при дождях до 8-10 градусов даже в Сочи, по ночам столбики термометров будут опускаться до 3 градусов тепла. В Краснодаре прогнозируют около 10 градусов тепла, по ночам температура воздуха будет резко опускаться до нуля - 2 градусов тепла. Особенно сильные осадки пройдут в городе во вторник и среду. Как сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Александр Колесник, прогнозируемые дожди могут существенно усугубить паводковую обстановку в ряде районов Кубани. Превышение неблагоприятных значений уже отмечалось на ряде рек региона - в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Белореченске.

Самая сложная ситуация с погодными условиями будет сохраняться на этой неделе на Северном Кавказе. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут, в частности, во Владикавказе, Нальчике, Махачкале, в конце недели - в Грозном, в горах будет идти снег. По ночам температура воздуха около нуля поспособствует формированию гололедицы на дорогах, налипание мокрого снега на провода может создать сложности с подачей электроэнергии.