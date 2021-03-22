Синоптики сообщили о потеплении в регионах Поволжья

ТАСС, 22 марта. Теплый и влажный воздух начал поступать с запада в центр европейской части России, в том числе в регионы Приволжского федерального округа. Погода на этой неделе будет изменчивой: днем будет солнечно, а ночью - заморозки, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В атмосфере над европейской частью России, в средних слоях, установился устойчивый западно-восточный ведущий поток. Это когда все воздушные массы с запада поступают в центр европейской части России, в том числе и в Поволжье. Это значит, что поступать будет относительно теплый и влажный воздух. Весна идет. <...> Погода будет изменчивой, то есть она может быть облачной с небольшими дождями и сразу же через сутки будет, наоборот, солнечно, без осадков и тепло. Холодов уже ждать не стоит, они все прошли, но в ночные часы может подморозить, а днем будет солнечно", - сказал он.

Синенков отметил, что еще в ближайшие сутки во многих городах Поволжья будет прохладно, но уже со среды начнется устойчивое потепление. Поскольку этой зимой выпало много снега, а март выдался холодным, то процесс таяния может затянуться, настоящая сухая весна придет на две недели позже, чем обычно, - не раньше первой декады апреля. "Большое количество снега является сдерживающим фактором, солнечная энергия уходит не только на прогрев поверхности земли, но и на таянье расходуется большое количество энергии, с этим тоже может быть связана задержка", - добавил специалист.

В Нижнем Новгороде всю неделю будет солнечно и без осадков, температура воздуха днем - в пределах пяти-семи градусов со знаком плюс, а вот по ночам будет до минус трех. Как сообщает городская администрация, коммунальные службы активно вывозят снег с улиц и дворов, расчищают дождеприемные колодцы, при необходимости откачивают талую воду. Наводят порядок и в Оренбургской области, для жителей которой наличие сугробов в третьей декаде марта стало неожиданностью, годом ранее многие в это время уже начинали работы на огородах и дачах. Сейчас же тепло только-только приходит в регион.

Высокие сугробы сохраняются и в Ульяновской области, но днем на дорогах уже появляются лужи, на отдельных участках вода полностью покрывает проезжую часть и тротуары. Пешеходы пересекают их, укладывая сверху доски, пластик и другие предметы. Ночью в регионе сохраняются морозы до минус 10 градусов, поэтому утром на крышах домов образуются сосульки и ледяные глыбы, а на дорогах - гололедица.

Тепло и солнечно будет в Пензе, Саранске, Самаре, Саратове, Казани, Кирове, Ульяновске, Перми, Ижевске и Уфе. При этом в ближайшие дни, по словам начальника отдела метеопрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитовой, в большинстве районов республики выпадет умеренный мокрый снег, регион окажется в зоне атмосферного фронта. Температура воздуха ночью во вторник опустится до минус 15 градусов, в среду повысится до плюс пяти. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Удмуртского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели в регионе столбик термометра поднимется до плюс одного градуса, а к концу недели воздух прогреется уже до плюс шести.