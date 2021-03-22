Половина абитуриентов медвузов России поступает на целевое обучение

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Почти 55% абитуриентов российских медицинских вузов поступает на целевое направление. Об этом сообщила в понедельник замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

"В этом плане система здравоохранения сегодня, увеличивая целевую подготовку за счет целевого приема, лидирует во всех группах специальностей. И если "Инженерное дело" составляет 7% целевиков от общего приема за счет средств федерального бюджета, "Искусство и культура" - 6,5%, "Образование и педагогические науки" - 7,85%, то в "Здравоохранении" эта цифра 54,47% от всего приема за счет средств федерального бюджета", - сказала она, выступая на парламентских слушаниях на тему "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование - для всех" в Госдуме.

По словам Семеновой, благодаря адресной подготовке на старших курсах для этих студентов может быть обеспечено практикоориентированное обучение непосредственно в медицинских организациях, где они будут работать на протяжении трех лет после окончания вуза. Кроме того, замглавы Минздрава отметила, что более 80 тыс. студентов вузов и колледжей являются волонтерами-медиками.