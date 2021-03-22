В МЧС предупредили о риске прорыва дамб при половодье в некоторых регионах России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Прорывы дамб с последующим подтоплением инфраструктуры населенных пунктов в пяти регионах России возможны при прохождении весеннего половодья, также в отдельных регионах страны есть повышенный риск схода лавин. Об этом в понедельник сообщили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"На территории Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и юга Сибирского федеральных округов при прохождении весеннего половодья возможны прорывы дамб искусственных прудов-накопителей на малых реках c последующим подтоплением инфраструктуры близлежащих населенных пунктов", - сказали в институте.

Во ВНИИ напомнили, что в 2019 году на юге Красноярского края из-за обильных осадков и таяния снега произошел прорыв одной из дамб каскада водохранилищ на реке Сейба. В результате погибло 17 человек, 27 пострадало, оказался полностью разрушенным поселок рабочих золотодобывающего прииска. В связи с прогнозом, органам исполнительной власти данных регионов во взаимодействии с ГУ МЧС России рекомендуется продолжить мониторинг за развитием паводковой обстановки. "При необходимости развернуть дополнительные гидропосты, проверить готовность работы систем оповещения населения и состояние искусственно созданных ГТС", - сообщил замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Владимир Мошков.

Кроме того, на текущей неделе специалисты института прогнозируют возникновение ЧС и происшествий, связанных с затруднением движения всех видов транспорта в Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской и Оренбургской областях, на юге Чукотского автономного округа и Красноярского края из-за сильного снега, метели, гололедица и тумана. Также в связи с сильным дождем, мокрым снегом, сильным ветром и грозой повышается вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Рекомендуется территориальным органам повседневного управления РСЧС уточнить планы предупреждения и ликвидации ЧС, добавили в институте.

Вместе с тем с учетом продления в горах Сочи горнолыжного сезона до 10 мая, утверждают ученые, следует ожидать увеличение количества отдыхающих, в том числе вне оборудованных трасс, что повышает риски травмирования людей. "Рекомендуется органам местного самоуправления субъектов, в которых существует высокий риск схода лавин организовать взаимодействие с противолавинными службами. Прежде всего, по вопросам проведения принудительных спусков лавин в потенциально опасных местах за пределами горнолыжных курортов. Также требуется организовать работу патрульных групп для предотвращения доступа отдыхающих на лавиноопасные участки", - сказал Мошков.

Также ученые МЧС прогнозируют возникновение ЧС и происшествий, связанных с авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в акватории Берингова моря.