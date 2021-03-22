Мишустин отметил признание "Спутника V" за рубежом как одной из самых эффективных вакцин

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская антиковидная вакцина "Спутник V" является одной из самых эффективных в мире. Это подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на встрече с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым.

Он отметил, что Россия и Казахстан взаимно помогали друг другу в непростое время в период пандемии. В частности, как напомнил Мишустин, карагандинский фармацевтический комбинат в феврале начал работу по производству "Спутника V".

"Вы знаете, и об этом уже многие пишут, [в том числе] и наши уважаемые зарубежные коллеги, о том, что это одна из самых эффективных вакцин в мире сегодня", - сказал глава российского правительства. Он выразил уверенность, что это все поможет "справиться с теми угрозами и рисками, которые несет коронавирус".