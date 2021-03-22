"Ростелеком" запустит систему мониторинга вывоза твердых отходов в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Город Зверево Ростовской области станет первым в регионе, где в пилотном режиме запустят систему мониторинга вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) на контейнерных площадках, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

"Мы установим систему мониторинга [вывоза твердых коммунальных отходов] на двух контейнерных площадках в Звереве, чтобы оценить эффективность работы данной системы. Это пилотный проект, который "Ростелеком" реализует в нашем регионе и других, таких, как Северная Осетия", - сообщили в министерстве, пояснив, что система будет установлена в Звереве до конца марта.

По данным пресс-службы, соглашение о реализации данного проекта накануне подписали министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин, исполняющий обязанности главы администрации города Зверево Сергей Орлов и директор Ростовского филиала "Ростелекома" Сергей Мордасов. Система будет основана на IP-камерах, которые установят на контейнерных площадках.

Камеры будут фиксировать наполнение контейнеров, нарушения правил их использования, время приезда и количество мусоровозов. Данные автоматически будут направляться в технические службы города, что позволяет автоматизировать весь процесс обращения с ТКО. Решение реализовано на базе облачной платформы "Видеонаблюдение" от "Ростелекома" с использованием интеллектуальной нейросети для обработки данных.

Как сообщил Солоницин, подобную систему планируется реализовать и в других городах области, также цифровые технологии будут внедряться в такие сферы ЖКХ, как водоснабжение и теплоснабжение. "Мониторинг вывоза коммунальных отходов - только начало. С компанией запланирован еще ряд проектов по интеграции цифровых решений в городское управление. Среди них - цифровой водоканал и модернизация теплосетей в Каменске-Шахтинском. Пилотные площадки уже готовятся", - цитирует его пресс-служба министерства.