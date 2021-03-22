Кипр не откроется для российских туристов до 1 апреля

НИКОСИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Республики Кипр не включили Россию в число стран, туристы из которых смогут приехать на остров в последнюю неделю марта. Об этом свидетельствует обнародованный в понедельник реестр деления государств на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, который вступает в силу 25 марта.

Как и в нынешнем недельном списке, который был оглашен 15 марта, вместе с Россией с "серую" категорию стран включены Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда. Из стран этой группы приезд на остров разрешен только гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, которые могут проживать на Кипре на легальной основе; дипломатам и сотрудникам международных миссий, гражданам третьих стран, обладающим правом въезда на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.

Кроме собственно разрешения на прилет, гражданам стран "серой" группы", у которых есть право прибытия на Кипр, предстоит либо иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданном не ранее, чем за 72 часа до вылета, либо в качестве альтернативы пройти этот тест уже в кипрском аэропорту за свой счет. Затем им придется провести 14 дней в самоизоляции. Этот срок может быть сокращен до 10, если на десятый день пребывания в карантине они захотят сдать за свой счет новый тест на коронавирус и он окажется отрицательным. Результат этого теста следует отправить на электронный адрес monada@mphs.moh.gov.cy. Пассажирам из стран "серой" категории, так же как и любых других групп, для прибытия на остров необходимо еще за сутки до вылета на Кипр в обязательном порядке заполнить онлайн иммиграционную карту CyprusFlightPass.

Прогнозы на апрель

Председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос уже неоднократно заявлял, что с 1 апреля Россия будет переведена из "серой" категории в группы стран не ниже "красной", откуда туристам можно приезжать на Кипр без угрозы помещения на карантин. Главный государственный менеджер острова в сфере туризма напоминал, что, согласно правилам "красной" группы, россияне обязаны будут проходить за свой счет два теста на коронавирус: первый - в сертифицированной лаборатории у себя в стране не ранее, чем за трое суток до вылета, а второй - уже в аэропортах Кипра. В последний раз Пердиос заявил об этом 18 марта в видеообращении к участникам мероприятия туроператора "Тез-тур".

Однако следует подчеркнуть, что пока никаких официальных документов на этот счет кипрское правительство не публиковало, а полномочия для внесения изменений в реестр деления стран на категории есть только у кипрского Минздрава, который на постоянной основе отслеживает эпидемическую ситуацию в зарубежных странах и, исходя из этого, принимает решения на краткосрочный период. Следующее обновление данного реестра, которое ожидается через неделю, будет уже охватывать период с 1 апреля и соответственно либо подтвердит, либо опровергнет прогнозы главы госкомитета по туризму.

О том, что полномочия Минздрава велики, свидетельствует пример с постановлением от 15 января об открытии аэропортов Кипра для туристов из 56 стран, включая Россию, которое должно было произойти с 1 марта. Под этим документом стояли три подписи: президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, министра транспорта, коммуникаций и общественных работ Янниса Карусоса, а также Пердиоса. Но даже несмотря на подписание этого постановления главой государства, 27 февраля, то есть за два дня до вступления документа в силу, медицинское ведомство с учетом эпидемической обстановки отказалось включать ряд государств из списка 56 стран, в том числе Россию и Великобританию, в "зеленую", "оранжевую" или "красную" группу, откуда туристам на Кипр приезжать можно, а поместило их в "невыездную" серую категорию. Тогда Минздрав сообщил, что в течение марта будет пересматривать их статус на еженедельной основе.