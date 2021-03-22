Еврокомиссия заявила, что двери ЕС для вакцины "Спутник V" не закрыты

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Двери Евросоюза для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не закрыты. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российском препарате.

"Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас", - сказал Мамер.

Представитель ЕК в очередной раз подчеркнул, что даже если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит "Спутник V", это не будет означать, что он войдет в европейский портфель вакцин. "Еврокомиссия и страны-члены пока не запускали переговоры о закупке с производителями "Спутника V", - добавил Мамер.

Бретон 21 марта заявил, что Евросоюз не нуждается в "Спутнике V". 17 марта, отвечая на вопрос о возможности использования российского препарата для компенсации дефицита в ЕС, он сообщил, что Еврокомиссия не сомневается в качестве "Спутника V", но ей известно о возникших у РФ "сложностях с производством этой вакцины".

"Спутник V" по соответствующему соглашению Российского фонда прямых инвестиций со швейцарско-итальянской компанией Adienne Pharma & Biotech (Лугано) будет производиться на ее предприятии на севере Италии. Пока ЕМА не одобрит препарат, его использование на территории ЕС недопустимо. Однако производство возможно и без одобрения европейского регулятора для экспорта в страны, где вакцина применяется. Таких насчитывается более 40, включая Венгрию и Словакию, которые одобрили препарат в одностороннем порядке.