Исследование: европейцы стали меньше доверять вакцине AstraZeneca

"В четырех рассматриваемых странах континентальной Европы - Франции, Германии, Испании и Италии, где в феврале и марте проводились исследования, люди считают эту вакцину [AstraZeneca] скорее небезопасной, чем безопасной", - говорится в сообщении YouGov.

В каждой из перечисленных стран отмечается существенное снижение доверия к вакцине AstraZeneca. Если в феврале в Германии 43% опрошенных выразили уверенность в ее безопасной и 40% сочли ее небезопасной, то в марте уже большинство немцев (55%) считали, что вакцина небезопасна, и лишь 32% были уверены в ее безвредности для здоровья. Во Франции к препарату AstraZeneca настроены еще более скептически: в феврале 43% французов выразили усомнились в его безопасности, в то время как 33% посчитали его безопасным. В марте недоверие жителей Франции к этой вакцине еще более углубилось - до 61%.

В Италии и Испании большинство жителей ранее считали вакцину AstraZeneca безопасной (54% и 59% соответственно). С тех пор доверие к ней упало до 36% и 38% соответственно.

Снижение уровня доверия к вакцине AstraZeneca исследователи связывают с решениями многих стран, в том числе и государств - членов ЕС, приостановить использование препарата из-за опасений, что он может вызвать появление тромбов. Однако в Великобритании 77% опрошенных считают вакцину AstraZeneca безопасной для здоровья человека. В Швеции препарат пользуется доверием среди 43% респондентов (не доверяют - 34%). В Дании мнения разделились: 42% считают вакцину безопасной и столько же опрошенных думают наоборот.

Ранее в качестве меры предосторожности ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями о безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта. Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом AstraZeneca перевешивает риски. После этого несколько стран, в том числе Италия, Германия и Франция, вновь стали использовать вакцину.