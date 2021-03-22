Более половины россиян считают, что в интернете много недостоверной и вредной информации

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более половины (57%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения считают, что в интернете много недостоверной и вредной информации. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на сайте организации.

"Интернет в глазах более половины россиян - неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную (57%, +30 п. п. с 2006 года). Треть россиян считают, что интернет - это, скорее, мощный ресурс получения достоверной и оперативной информации (34%), так чаще считают жители крупных городов", - говорится в сообщении.

Каждый второй (54%) опрошенный считает, что развитие интернета все же идет на пользу обществу. При этом около трети (35%) респондентов назвали интернет угрозой семейным ценностям, столько же поддержали мнение, что он может угрожать политической стабильности в стране, а 46% считают, что интернет значительно увеличивает количество самоубийств. Половина (50%) россиян также считают, что зарубежные страны используют всемирную сеть против России.

Большинство родителей (81%) предпринимают какие-либо меры, чтобы обезопасить своих детей от опасной информации в интернете: 41% контролируют работу в интернете с помощью провайдера или специальной программы, 31% сидят рядом с ребенком, когда он пользуется интернетом.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 марта. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.