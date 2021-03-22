В Иране намерены начать производство собственной вакцины от коронавируса в конце весны

ТАСС, 22 марта. Производство в промышленных масштабах вакцины собственного производства от коронавируса начнется в Иране в конце весны. Об этом заявил в понедельник глава Организации продовольствия и медикаментов при Минздраве Ирана Киянуш Джаханпур.

"Вторая фаза испытаний на людях вакцины COV Iran Barakat завершится к концу апреля, - цитирует Джаханпура агентство IRNA. - Судя по тому, как идет тестирование, скоро начнется третья фаза испытаний, и мы сможем приступить к производству в промышленных масштабах в конце весны, что сделает возможным использование ее для вакцинации населения".

Кроме того, по его словам, в настоящее время Институт Пастера в Иране разрабатывает еще одну вакцину от коронавируса совместно с Кубой. "Первая и вторая фазы ее клинических испытаний были проведены на Кубе", - указал он. 100 тыс. доз этой вакцины импортированы Ираном. Через две недели начнется третья фаза клинических испытаний.

"Как только поступят и будут оценены итоги третьей фазы, в Иране и на Кубе стартуют массовое производство препарата и вакцинация населения", - сказал Джаханпур, добавив, что в настоящее время под эгидой министерства обороны идут клинические испытания вакцины "Фахра", которая должна быть готова для производства к осени.

Ранее глава Штаба по исполнению распоряжений имама Хомейни Мохаммад Мохбер сообщил, что реализация программы массовой прививочной кампании от коронавируса в Иране с помощью COV Iran Barаkat начнется в мае. Эта организация осуществляет надзор над производством иранской вакцины от коронавируса. Представители руководства страны сообщили, что Тегеран получит 16 млн доз вакцины по созданной при участии Всемирной организации здравоохранения программе COVAX, импортирует из-за рубежа 25 млн доз и произведет у себя еще 25 млн доз.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная иммунизация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". На первом этапе предполагается прививать сотрудников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация остальных медицинских работников и людей старше 65 лет.