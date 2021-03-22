В Индонезии началась вакцинация препаратом AstraZeneca

СИНГАПУР, 22 марта. /ТАСС/. Индонезийские медики приступили в понедельник к использованию вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca. Как указывается в опубликованном заявлении официального представителя Минздрава республики Сити Надиа Тармизи, "первыми прививки этим препаратом могут сделать жители провинций Бали и Восточная Ява".

Джакарта получила в начале месяца 1,1 млн доз AstraZeneca, еще примерно 11,7 млн доз будут доставлены до мая. Президент Индонезии Джоко Видодо посетил один из медцентров в городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява) и заверил, что "препарат может применяться мусульманами".

Глава государства стал первым в стране, кому была сделана прививка от коронавируса. В январе он получил дозу китайского препарата Sinovac. Джакарта в конце прошлого года получила около 3 млн доз Sinovac, в течение первого квартала ожидается поставка еще 30 млн доз, а всего же - почти 125 млн доз. Одновременно власти страны намерены подписать с Pfizer - BioNTech, Novavax соглашения на приобретение у каждой компании по 100 млн доз. Кроме того, в Минздраве ранее заявили, что частные компании рассматривают возможности приобрести вакцины "Спутник V", Moderna, Sinopharm.