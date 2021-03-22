Путин: ситуацию с распространением коронавируса в России удалось стабилизировать

НОВО-ОГАРЕВО, 22 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась благодаря эффективной деятельности системы здравоохранения и работе исследовательских организаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

"Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан", - обратился глава государства к специалистам и представителям фармацевтических компаний.

По мнению Путина, "значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических, упреждающих мер, в том числе массовая вакцинация".

"В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", - отметил президент.

Вакцинация от коронавируса должна быть максимально доступной и удобной для россиян, от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений, отметил глава государства. Он добавил, что у РФ есть все ресурсы для производства антиковидных вакцин, нужных для выработки популяционного иммунитета в стране.