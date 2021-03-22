Путин назвал преимущество российских вакцин от коронавируса над зарубежными

НОВО-ОГАРЕВО, 22 марта. /ТАСС/. Зарубежные вакцины от коронавируса не демонстрируют такой высокой степени защиты, как российские препараты. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против ковида.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны", - сказал Путин.

По словам президента, "никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты".

Глава государства назвал такой результат "безусловным успехом отечественных ученых и специалистов, который признают за рубежом".