Кабмин выделил Минобороны 873,6 млн рублей на места в детсадах для детей военнослужащих

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минобороны РФ более 873 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах для детей военнослужащих. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минобороны России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 873 600 тыс. рублей в целях создания дополнительных мест для детей военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования", - говорится в документе.

Часть выделенных средств пойдет на строительство детского сада на 360 мест в поселке городского типа Белушья Губа архипелага Новая Земля в Архангельской области. Готовность объекта планируется к 31 декабря 2021 года.

Контроль за целевым расходованием средств возложен на Минобороны РФ.