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Пандемия COVID-19

СМИ: министра труда Франции госпитализировали после заражения коронавирусом

В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Министр труда Франции Элизабет Борн, заразившаяся коронавирусом, госпитализирована. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.

В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается.

14 марта 59-летняя Элизабет Борн в своем Twitter сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции зарегистрировали более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 90 тыс. человек.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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