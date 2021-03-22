СМИ: министра труда Франции госпитализировали после заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Министр труда Франции Элизабет Борн, заразившаяся коронавирусом, госпитализирована. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.

В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается.

14 марта 59-летняя Элизабет Борн в своем Twitter сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции зарегистрировали более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 90 тыс. человек.