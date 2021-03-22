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Пандемия COVID-19
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Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вакцинация главы государства не будет публичным мероприятием
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 22 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.

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"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра", - сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал президент. "Это будет одна из трех наших вакцин, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Все они хорошие и надежные".

Он отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, как это делали политики в некоторых других странах. "Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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