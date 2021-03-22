Клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" завершены

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" завершены, документы для ее регистрации подготовлены. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

"Мы завершили клинические исследования по вакцине "Спутник Лайт", и сейчас документы приготовлены для регистрации", - сказал он.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины "Спутник Лайт".

"Спутник Лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V", разработанного центром имени Гамалеи и ставшего первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он состоит только из одного (первого) компонента, соответственно, требует только одной прививки вместо двух.