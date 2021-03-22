Более 900 детей со СМА получат лекарства в рамках работы фонда "Круг добра"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Лекарственные препараты получат 946 детей со спинальной мышечной атрофией из всех регионов России в рамках работы Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Об этом сообщил в понедельник председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.

"Процедура закупки лекарственных препаратов уже началась, 946 детей из всех регионов получат эти препараты, на закупку их направлено около 10 млрд рублей", - сказал он на заседании попечительского совета фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями в ОП РФ.

Ткаченко отметил, что регионы до момента поступления лекарств обязаны обеспечить детей необходимыми препаратами. По его словам, именно руководители здравоохранения в регионах спровоцировали возникшую ситуацию с препаратами.

Фонд "Круг добра" создали в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.