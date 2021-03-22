Компенсации за заболевание ковидом на работе получили 4 тыс. медиков Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Единовременные выплаты за заражение новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам в 2021 году получили более 4 тыс. медицинских работников Санкт-Петербурга, а также четыре семьи погибших врачей. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Единовременные выплаты по 300 тысяч рублей уже получил 4 041 медик, заболевший COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей в этом году получили семьи 4 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма выплат -1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Санкт-Петербурге действовало постановление, согласно которому в случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В прошлом году поддержку получили 11 178 медиков и 37 семей умерших медицинских работников на общую сумму 3,7 млрд рублей.

В 2021 году действие постановления продлили.

Как отметили в пресс-службе, кроме региональных мер поддержки, в соответствии с указом президента РФ, медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты через Фонд социального страхования. С мая 2020 года страховые выплаты получили 15 159 медиков, заболевших COVID-19 на работе, и семьи 33 скончавшихся медицинских работников.

По последним данным, в Петербурге выявили 387 845 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 337 800 человек, умерли 11 952. За последние сутки в городе выявили 865 случаев заражения.