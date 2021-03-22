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Пандемия COVID-19
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Путин пообещал приехать на запуск производства вакцины "Спутник" в Москве

Таким образом глава государства отреагировал на просьбу, прозвучавшую на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 22 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что лично приедет на запуск в Москве площадки "Спутник Технополис", на которой планируется производить вакцину от коронавируса.

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Таким образом он отреагировал на соответствующую просьбу, прозвучавшую в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса. "Спасибо за приглашение, приеду", - заверил глава государства.

Приглашение дать старт новому заводу озвучил председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик. По его словам, проект реализуется в ОЭЗ "Технополис "Москва" при активном содействии правительства Москвы. Также достигнута стратегическая договоренность об инвестиционной поддержке со стороны Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Это будет самый большой биотехнологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе, причем построенный нами в кратчайшие сроки, с нуля. Для его оснащения мы закупили самое современное высокотехнологичное оборудование, в том числе более 200 биореакторов разного рабочего объема", - рассказал Репик, добавив, что на второй квартал 2021 года в плане завода выпуск более 20 млн доз вакцины "Спутник V" и десятки миллионов "Спутник Лайт".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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