Эксперты: пандемия не повлияла на ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции не оказала негативного влияния на уровень заболеваемости туберкулезом среди жителей Санкт-Петербурга, число случаев заражения продолжает снижаться. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный внештатный специалист фтизиатр городского комитета по здравоохранению Александр Пантелеев.

Он отметил, что мониторинг ситуации проводился практически год. "В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции мы не увидели серьезных тенденций по снижению темпов заболеваемости и по снижению темпов общего количества пациентов с туберкулезом на территории города. <...> Нет каких-то оснований говорить, что пандемия каким-то образом повлияла на ситуацию по туберкулезу в городе. Весной прошлого года, когда мы впервые столкнулись с ситуацией новой коронавирусной инфекции, было опасение, <...> что, возможно, потенциально у нас увеличится количество больных туберкулезом, особенно среди перенесших ковид", - рассказал Пантелеев, отметив, что опасения связаны с тем, что новая инфекция поражает органы грудной клетки и вызывает транзиторное снижение иммунитета.

По словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирины Крицкой, сейчас ситуация по заболеваемости туберкулезом в Петербурге оценивается как благополучная. За прошлый год в городе зарегистрировали около 1,2 тыс. случаев заболевания, среди детей до 17 лет - 55 (ниже 2019 года на 30%). При этом, как отметил главный внештатный фтизиатр, случаи заражения коронавирусом у больных туберкулезом зафиксировали только у 128 человек. По его словам, течение болезни существенно не отличалось от обычного.

По данным Пантелеева, из-за пандемии в 2020 году с нормативных 65% до 50% снизился охват взрослого населения флюорографическими обследованиями. Однако, по его мнению, многие исследования легких не учитывались, так как люди заразились коронавирусом и проходили компьютерную томографию и рентген.

В целом, по мнению директора Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Петра Яблонского, на благоприятные тенденции по снижению заболеваемости туберкулезом также оказали влияние ограничительные мероприятия. "Безусловно согласен с тем, что маски уменьшили контаминацию, уменьшили угрозу передачи инфекции и, конечно же, [это] изоляция, которая значительно умерила наше передвижение в пространстве, отмена массовых мероприятий", - считает специалист.