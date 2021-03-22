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Пандемия COVID-19
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Эксперты регулятора ЕС приедут в Россию для контроля испытаний "Спутника V"

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что группа экспертов из EMA приедет в Россию 10 апреля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Группа экспертов из Европейского агентства лекарственных средств (EMA) приедет в РФ 10 апреля для контроля испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

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"По Европейскому медицинскому агентству нас уведомили, что 10 апреля приезжает группа экспертов из ЕМА для контроля проведения клинических исследований, которые проводились в нашей стране", - сказал он.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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