В Северной Осетии впервые откроется арт-резиденция для молодежи с инвалидностью

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 марта. /ТАСС/. Первая арт-резиденция для молодежи с ограниченными возможностями здоровья появится в Северной Осетии на средства президентского гранта в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в фонде поддержки культуры "Аланика", который занимается реализацией проекта.

"Проект направлен на старт долгосрочной культурно-просветительской инклюзивной программы для подростков. С его помощью будут выявляться подростки, в том числе с особенностями развития, нацеленных и способных к реализации проектов в области визуального искусства, и их творческого потенциала", - сказал собеседник агентства.

Арт-резиденция будет создана в этом году во Владикавказе. В ней подростки получат навыки творческой деятельности по созданию художественного проекта. Их научат проектировать и создавать арт-объекты под руководством взрослых кураторов. Основная часть программы будет посвящена получению опыта взаимодействия и работы в коллективе, где часть его членов - ребята с проблемами здоровья.

Команде подростков под руководством кураторов будет предложено посетить музеи, памятники истории, культуры, природы города и придумать серию художественных проектов, отражающих представление современных подростков о национальном наследии. По итогам проекта пройдет выставка художественных произведений, созданных подростками. Работу с подростками с особенностями развития будут курировать специалисты - психологи.

В рамках проекта также запланирован практический семинар для представителей педагогического, музейного сообществ Северного Кавказа.

"Главной целью проекта является внедрение практики новых форм подростковой инклюзии в сфере культуры, развитие творческого потенциала подростковой аудитории, навыков коммуникаций подростков в группах, социализация подростков. Возраст от 13 до 18 лет - это период активно развивающейся личности, сопровождающийся не только физиологическими изменениями, но и становлением ценностных ориентаций подростка. В это время подросток впервые сталкивается и особенно остро переживает социокультурные проблемы, которые стоят перед современным обществом", - отметили в фонде.