Казахстан договорился с Россией о дополнительных поставках "Спутника V"

НУР-СУЛТАН, 22 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана достигли договоренности с Россией о дополнительных поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра республики Аскара Мамина по итогам его переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве.

"Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан <...> российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Как отметил в ходе встречи Мамин, для победы над распространением коронавируса "необходим высокий уровень координации усилий наших стран", в том числе в вопросах массовой вакцинации населения. Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической и космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. Как пояснили в пресс-службе казахстанского премьера, были также рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, стороны коснулись вопросов подготовки к предстоящему во второй половине этого года в городе Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". Премьеры отметили необходимость активизации работы по разработке и подписанию Комплексной программы экономического сотрудничества между Казахстаном и РФ на 2021-2025 годы.

"На встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждены состояние и перспективы реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС", - уточнили в пресс-службе.

Делегация Казахстана обсудила актуальные вопросы взаимодействия двух стран в геологической сфере с председателем правления "Росгеологии" Сергеем Горьковым. Проекты сотрудничества двух государств в космической отрасли были рассмотрены на встрече с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.