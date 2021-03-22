НИЦ Гамалеи планирует завершить в 2021 году испытания "Спутника V" в виде капель для носа

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центр имени Н. Ф. Гамалеи планирует завершить в этом году испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа для детей младшего возраста - до 3-4 лет. Об этом сообщил в понедельник директор центра Александр Гинцбург.

"Для более низкой возрастной группы (до 3-4 лет - прим. ТАСС) у нас разработана и запатентована, и сейчас начинаются клинические испытания интерназальной формы этого "Спутника V". Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста. <…> Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

Он отметил, что интраназальная форма, как показывают первые опыты, совершенно лишена побочных эффектов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 123,2 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 466 153 случая заражения, выздоровели 4 077 185 человек, умер 95 391. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.