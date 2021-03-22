Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот в апреле-мае

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот в апреле-мае текущего года. Об этом сообщил в понедельник председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Рассчитываем, что уже в апреле-мае препарат ["Спутник лайт"] поступит в гражданский оборот", - сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" завершены, документы для ее регистрации подготовлены.

"Спутник Лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V", разработанного центром имени Гамалеи и ставшего первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он состоит только из одного (первого) компонента, соответственно, требует только одной прививки вместо двух.