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Пандемия COVID-19
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Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот в апреле-мае

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования этого препарата завершены, документы для его регистрации подготовлены

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот в апреле-мае текущего года. Об этом сообщил в понедельник председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

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"Рассчитываем, что уже в апреле-мае препарат ["Спутник лайт"] поступит в гражданский оборот", - сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" завершены, документы для ее регистрации подготовлены.

"Спутник Лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V", разработанного центром имени Гамалеи и ставшего первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он состоит только из одного (первого) компонента, соответственно, требует только одной прививки вместо двух.

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