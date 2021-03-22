Путин заявил, что со стороны России нет никакой политизации борьбы с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 22 марта. /ТАСС/. Россия выступает за деполитизацию сотрудничества в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

"По поводу международного сотрудничества: мы деполитизировали [этот вопрос] с самого начала", - сказал глава государства. "Кто-то там из наших партнеров видит какую-то политизацию с нашей стороны. Ничего подобного. Я уже многократно об этом говорил, не было и нет никакой политизации", - подчеркнул российский лидер.

"Мы, наоборот, понимаем и хотим, чтобы общий успех был достигнут общими усилиями. Более того, считаем, что общий успех с точки зрения выработки иммунитета не только для нашей страны, но и для других стран мира достижим только в объединении усилий", - указал Путин. По его словам, поэтому Москва "всегда выступала за объединение усилий". "И будем работать [в этом направлении]", - заверил президент.

В качестве примера он привел итальянских специалистов, пообещав совместную работу с ними при их желании.