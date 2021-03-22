В СК предупредили о телефонных мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

"С начала 2021 года в Следственный комитет России по телефону доверия поступило 11 сообщений, в которых заявители сообщили о мошеннических действиях неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками СК России. По их словам, звонки поступают с номера 8-800-100-12-60 (данный номер является телефоном доверия СК России), и лица, представляющиеся сотрудниками Следственного комитета, вводят людей в заблуждение", - сообщили журналистам в пресс-службе СК в понедельник.

В ведомстве пояснили, что мошенники в телефонном разговоре просят помочь выявить преступников, для чего надо перечислить деньги на указанный ими счет. "Лжеофицеры убеждают граждан в том, что как только они перечислят денежные средства, выявить мошенников станет проще, так как при снятии денежных средств со счетов их данные становятся видны сотрудникам правоохранительных органов", - пояснили в СК. В разговоре мошенники обещают вернуть деньги после завершения "спецоперации".

В СК предупредили, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками Следственного комитета либо других российских органов власти. "Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными", - отметили в СК.

В ведомстве добавили, что исходящие звонки с указанных на сайте СК телефонных номеров, в том числе с телефона доверия, невозможны технически, так как они работают только на входящие вызовы. "Они используются мошенниками для придания правдоподобности своим преступным требованиям перевести деньги", - сообщили в СК. В ведомстве просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о таких фактах мошенничества.