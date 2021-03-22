Путин заявил, что России нужна надежная модель защиты от угроз, подобных коронавирусу

НОВО-ОГАРЕВО, 22 марта. /ТАСС/. Надежная модель взаимодействия между научными центрами и промышленностью должна существовать в России для защиты населения от угроз, подобных коронавирусу. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по теме вакцинации.

"Нам нужна устойчивая, надежно работающая модель, которая надежно защитила бы граждан России, страну от возможных вариантов подобных угроз, с которыми мы столкнулись в связи с распространением коронавирусной инфекции", - сказал глава государства.

В связи с этим Путин позитивно оценил слова гендиректора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова о хорошо налаженном взаимодействии между центром, академическими институтами и промышленностью. "Безусловно, эта триада должна работать эффективно и в будущем, тем более что мы увидели, насколько это серьезный вызов для всего мира и для нашей страны - распространение инфекции подобного рода и такими угрожающими темпами", - сказал президент. Он назвал очень важными соответствующие наработки, подчеркнув, что "такую модель нужно тиражировать и в будущем".

Глава государства также выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над созданием отечественных вакцин от коронавируса. "Мы не можем показать сейчас всех, это просто технологически очень сложно, но я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили", - сказал Путин.

Он отметил, в частности, что для получения живого вируса ученым приходилось работать в ковидных госпиталях, и они шли на этот риск и работали самоотверженно.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России (и в мире) была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром имени Чумакова РАН.