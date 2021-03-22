Центр "Вектор" планирует создать вариант "Эпиваккороны" в виде капель для носа

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новосибирский центр "Вектор" планирует разработать вариант вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в виде капель для носа, сообщил в понедельник заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

"Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства, и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы", - сказал он на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Вакцина "Эпиваккорона" проверяется на эффективность против всех имеющихся у государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" штаммов коронавируса, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

"Мы проверяем [вакцину "Эпиваккорона"] не только теоретически, <...> но и практически на всем разнообразии штаммов, которые циркулируют в России, которые мы получаем и проводим соответствующие исследования, - cказал он.

По словам Максютова, "Вектор" планирует выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" к июню 2021 года.

"В соответствии с производственным планом, мы рассчитываем в апреле выпустить 1,5 млн доз [вакцины], в мае - 3 млн, а с июня выйти на стабильные 5 млн доз вакцины в месяц в однодозовом формате", - сказал он.

Максютов напомнил, что вакцина состоит из двух компонентов, пептидов - коротких фрагментов S-белка нового коронавируса и белка носителя. По его словам, по пептидам продолжается масштабирование производства методом химического синтеза, и уже вышли на производство 2 млн доз в месяц.

Ранее директор центр имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе той же встречи заявил, что его центр планирует завершить испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа для детей младшего возраста в этом году.

"Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.