Госдума обсудит блокировку сайтов с ложными обвинениями в совершении преступлений

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Завтра мы в первом чтении рассмотрим законопроект, которым предлагается установить внесудебный порядок ограничения доступа к информационным ресурсам в интернете, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в каком-то совершенном преступлении", - проинформировал Жуков по итогам заседания Совета Думы.

Согласно инициативе, основанием для блокировки будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом законопроект обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

В соответствии с предложенным механизмом региональная прокуратура в течение 10 дней проверяет обоснованность предоставленных данных. По ее результатам составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации. После этого в течение 5 дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 февраля. Его авторами выступили первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по регламенту Андрей Альшевских ("Единая Россия"). Профильный комитет нижней палаты поддержал инициативу.