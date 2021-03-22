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Пандемия COVID-19
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Голикова рассказала о сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России

По словам вице-премьера, коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может быть сформирован раньше июля-августа 2021 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может быть сформирован раньше июля-августа 2021 года, если вырастут темпы выпуска вакцины и вакцинации граждан. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

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"Наша задача - как можно быстрее и эффективнее достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые как задачу мы перед собой поставили. Мы считаем, что это [будет] июль-август 2021 года - достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения выпуска, применения вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже 4,3 млн россиян получили оба компонента прививки, а прививку первым компонентом сделали 6,3 млн россияне.

Голикова до этого отмечала, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения, то есть более 68 млн человек.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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