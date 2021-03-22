"Спутник Лайт" смогут применять для повышения иммунитета у переболевших COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" может применяться для повышения иммунитета у тех, кто ранее уже перенес коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник журналистам сообщил директор разработавшего препарат Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина "Спутник Лайт" создана не для того, чтобы заменить "Спутник V".

"Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V", он создается фактически для быстрой вакцинации населения, а также дает возможность использовать для вакцинации переболевших, у которых уже есть определенный иммунитет к COVID-19, но его надо поднять", - сказал он.