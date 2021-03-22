Путин от имени всех россиян поблагодарил ученых, работавших над вакцинами от коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 22 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин от имени всех граждан страны выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над созданием отечественных вакцин от коронавируса.
"Мы не можем показать сейчас всех, это просто технологически очень сложно, но я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили", - сказал глава государства в понедельник на совещании по теме вакцинации.
Он отметил, в частности, что для получения живого вируса ученым приходилось работать в ковидных госпиталях, и они шли на этот риск и работали самоотверженно.
Государственные награды
Президент также поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении всех ученых, которые работали над созданием вакцин от коронавируса.
"Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, потому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", - распорядился президент, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Он поручил главе Минздрава подготовить соответствующие предложения.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства дал поручение совместно с Минфином "подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении" таких ученых.
При этом Путин заметил, что в целом властям понятно, в каком направлении необходимо двигаться в сфере разработки вакцин от коронавируса. "Цифры понятны, объемы производства тоже ясны. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить разработчиков [вакцин] за результаты их работы", - добавил президент.
По его словам, именно на таких ученых надеется вся страна при возникновении ситуаций, подобных пандемии коронавируса. "И судя по тому, что мы сегодня услышали, эта надежда не пустая", - уверен глава государства. "У нас есть замечательная научная база и хорошая кадровая ситуация, имея в виду наличие молодых исследователей в этой сфере", - указал российский лидер.
Он пожелал производителям вакцин успехов, заметив, что от них сейчас очень многое зависит. "Одно дело - производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело - обеспечить нужный объем производства внутри страны. А для нас - хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво - это задача номер один: вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы", - заключил глава государства.
Решение социальных и экономических проблем
Глава государства отметил, что появление вакцины "Спутник V" повлияло не только на сферу здравоохранения, но и способствовало решению ряда социальных и экономических проблем.
"Его применение дает нам возможность решить огромное количество других, казалось бы совершенно не связанных со здравоохранением вопросов. Это и экономика, это социальная сфера", - сказал глава государства.
Он поблагодарил заместителя директора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, который руководит группой по созданию вакцины "Спутник V", а также коллектив института за проделанную работу и достигнутый результат.
"Все оказалось настолько взаимосвязано и так сильно повлияло и в нашей стране, а в других странах гораздо больше еще, чем у нас в России, на текущую жизнь людей и на состояние экономики, что мы даже не представляли себе, что это возможно вообще. Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа и работа ваших коллег в высшей степени востребована", - отметил президент.
Беседуя на совещании с гендиректором научного центра "Вектор" Ринатом Максютовым, Путин попросил его представить разработчиков вакцины "Эпиваккорона". Максютов сообщил, что главными авторами препарата являются заведующий лабораторией зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков и его сын Евгений Рыжиков. Глава государства выслушал доклады обоих ученых. После этого Путин сказал: "Думаю, что Рыжиков Александр Борисович вполне может гордиться Рыжиковым Евгением Александровичем. Я хочу вас поздравить, Александр Борисович, с вашими результатами, и в педагогической сфере, и в научной деятельности, и хочу пожелать вам дальнейших успехов".