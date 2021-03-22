Путин от имени всех россиян поблагодарил ученых, работавших над вакцинами от коронавируса

"Мы не можем показать сейчас всех, это просто технологически очень сложно, но я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили", - сказал глава государства в понедельник на совещании по теме вакцинации.

Он отметил, в частности, что для получения живого вируса ученым приходилось работать в ковидных госпиталях, и они шли на этот риск и работали самоотверженно.

Государственные награды

Президент также поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении всех ученых, которые работали над созданием вакцин от коронавируса.

"Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, потому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", - распорядился президент, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Он поручил главе Минздрава подготовить соответствующие предложения.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства дал поручение совместно с Минфином "подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении" таких ученых.

При этом Путин заметил, что в целом властям понятно, в каком направлении необходимо двигаться в сфере разработки вакцин от коронавируса. "Цифры понятны, объемы производства тоже ясны. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить разработчиков [вакцин] за результаты их работы", - добавил президент.

По его словам, именно на таких ученых надеется вся страна при возникновении ситуаций, подобных пандемии коронавируса. "И судя по тому, что мы сегодня услышали, эта надежда не пустая", - уверен глава государства. "У нас есть замечательная научная база и хорошая кадровая ситуация, имея в виду наличие молодых исследователей в этой сфере", - указал российский лидер.

Он пожелал производителям вакцин успехов, заметив, что от них сейчас очень многое зависит. "Одно дело - производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело - обеспечить нужный объем производства внутри страны. А для нас - хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво - это задача номер один: вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы", - заключил глава государства.

Решение социальных и экономических проблем

Глава государства отметил, что появление вакцины "Спутник V" повлияло не только на сферу здравоохранения, но и способствовало решению ряда социальных и экономических проблем.

"Его применение дает нам возможность решить огромное количество других, казалось бы совершенно не связанных со здравоохранением вопросов. Это и экономика, это социальная сфера", - сказал глава государства.

Он поблагодарил заместителя директора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, который руководит группой по созданию вакцины "Спутник V", а также коллектив института за проделанную работу и достигнутый результат.

"Все оказалось настолько взаимосвязано и так сильно повлияло и в нашей стране, а в других странах гораздо больше еще, чем у нас в России, на текущую жизнь людей и на состояние экономики, что мы даже не представляли себе, что это возможно вообще. Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа и работа ваших коллег в высшей степени востребована", - отметил президент.

Беседуя на совещании с гендиректором научного центра "Вектор" Ринатом Максютовым, Путин попросил его представить разработчиков вакцины "Эпиваккорона". Максютов сообщил, что главными авторами препарата являются заведующий лабораторией зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков и его сын Евгений Рыжиков. Глава государства выслушал доклады обоих ученых. После этого Путин сказал: "Думаю, что Рыжиков Александр Борисович вполне может гордиться Рыжиковым Евгением Александровичем. Я хочу вас поздравить, Александр Борисович, с вашими результатами, и в педагогической сфере, и в научной деятельности, и хочу пожелать вам дальнейших успехов".