Ивановские власти продлили больничные листы работающим пенсионерам до 31 марта

ТАСС, 22 марта. Власти Ивановской области продлили больничные листы работающим пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Больничные листы для работников в возрасте 65 лет и старше оформляют в тех регионах, где продолжают действовать ограничения в рамках режима повышенной готовности. В Ивановской области режим повышенной готовности действует в соответствии с указом главы региона с 18 марта 2020 года. "Домашний" режим для пенсионеров был введен 6 ноября, с тех пор он уже несколько раз продлевался.

"Жителям Ивановской области 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпуске, больничные листы продлят с 24 марта по 31 марта 2021 года. Соответствующий указ подписал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрированы более 31,9 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 30,2 тыс. пациентов, умерли 1009. Вакцинированы первым компонентом вакцины "Спутник V" 56,7 тыс. человек, полный курс вакцинации завершили 39,4 тыс. граждан.