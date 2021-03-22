Сотрудники ТАСС удостоились благодарственных писем Минкультуры

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министр культуры Ольга Любимова вручила благодарственные письма министерства сотрудникам средств массовой информации в преддверии Дня работника культуры, который отмечается в России 25 марта.

"Мы счастливы, что такой непростой для всех нас период мы выдержали все вместе, в том числе с точки зрения информационной поддержки министерства и наших 250 подведомственных учреждений. Я очень надеюсь, что и мы вас не подвели. Для нас очень важно возобновление привычной формы диалога офлайн, и мы рады видеть вас здесь", - сказала Любимова на церемонии в Минкультуры.

Благодарственными письмами отметили 13 работников СМИ, в их числе оказались руководитель редакции социальной и гуманитарной информации агентства ТАСС Наталья Баринова, старший корреспондент редакции Анастасия Силкина, обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина, главред газеты "Культура" Петр Власов, корреспондент "Известий" Зоя Игумнова, ведущий и руководитель редакции программы "Индустрия кино" на телеканале "Россия-24" Иван Кудрявцев и другие.

По словам помощника министра Анны Усачевой, за минувший год в СМИ вышло почти 170 тыс. публикаций, освещающих деятельность министерства. "Именно вы на местах закрываете информационные потребности наших аудиторий. Мы, конечно, стараемся формировать повестку самостоятельно и делать это системно. Спасибо вам за оперативность", - добавила она.