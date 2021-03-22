Выпущенные в дикую природу леопарды Лаба и Виктория погибли от истощения

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переднеазиатские леопарды Лаба и Виктория, выпущенные в дикую природу Кавказа из Сочинского центра, погибли от истощения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды России со ссылкой на итоги заседания комиссии под председательством замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхана Амирханова, на которой назвали причины гибели хищников.

Ученые подробно изучили все факторы, которые могли повлиять на успех выживания леопарда в природе после выпуска: наличие физических и физиологических отклонений или заболеваний, присутствие ошейника, мешающего охотиться, бедная кормовая база, неумение эффективно охотиться и правильно выбирать жертву, неспособность выдержать конкуренцию с другими хищниками и иные причины. Все факторы рассматривались независимо друг от друга для объективного анализа каждого из них.

"Специалисты представили научно обоснованные результаты расследования смерти самок Лабы и Виктории, выпущенных в естественную среду обитания в рамках реализации программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. Лаба была выпущена в Кавказском заповеднике в конце августа 2020 года, а в октябре 2020 года погибла. В заключении ветеринарного врача, осматривавшего Лабу после смерти, отмечены необычная анемия и критическая степень истощения. Анализ причин гибели самки леопарда Виктории, найденной мертвой в январе 2018 года, показал, что смерть животного наступила от значительного истощения на фоне хронического бронхита и колита", - говорится в сообщении.

Причиной недоедания Лабы, по заключению специалистов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, могла стать неспособность леопарда выдержать конкуренцию с другими хищниками, в том числе с медведями. Ухудшающим фактором мог также выступить выпуск зверя в неподходящий климатический сезон - раннюю осень, а леопардам проще добыть корм поздней весной и летом. Усугубили ситуацию и низкие, вплоть до легких заморозков, температуры. Все это оказало влияние на процесс адаптации Лабы к естественным условиям, пояснили в пресс-службе.

Состояние значительного истощения самки Виктории, по мнению ученых, могло развиться у зверя вследствие недополучения необходимого количества корма, а также в результате недостатка накопленного жира в качестве энергетического ресурса. Два этих фактора в сочетании могли привести к гибели животного в дикой природе.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, Национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ. В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".