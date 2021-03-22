Во ФСИН зафиксировали менее 1% заключенных с коронавирусом

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Менее 1% заключенных в СИЗО и колониях заразились коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

"По состоянию на 22 марта среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных зарегистрировано 4 710 случаев заболевания COVID-19, что составляет порядка 0,98% от числа лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Из заболевших уже полностью выздоровели 4 584 человека", - рассказали во ФСИН.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что по состоянию 1 января 2021 года среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено 3 813 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедший год был почти в три раза ниже общероссийского показателя.

Во ФСИН также сообщили, что среди работников уголовно-исполнительной системы за весь период пандемии зарегистрировали 21 746 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них на сегодняшний день поправились 21 243 человека.

В ведомстве отметили, что благодаря принятым мерам удалось избежать массового проникновения инфекции в учреждения, не допустить резкого роста заболеваемости. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится вакцинация от COVID-19. На конец февраля среди заключенных было вакцинировано 3 690 человек, среди сотрудников ФСИН - 6 308.