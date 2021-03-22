Пользователи Госуслуг начнут автоматически получать сертификаты после вакцинации

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что на портале Госуслуг упрощено получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на Госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на Госуслугах уже после прохождения вакцинации. Замглавы Минцифры Олег Качанов добавил, что в ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.

Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась 31 января. С 18 января услуга работала в тестовом режиме, позволяя регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг. Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.