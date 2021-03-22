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Мурашко заявил, что в России нет программы для вакцинации иностранных туристов

Пока вакцина отпускается только жителям РФ, отметил министр здравоохранения

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Программы по вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных туристов в России пока нет, препарат предназначен для жителей страны. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

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"Пока в России такой программы нет для вакцинации туристов. Пока вакцина законтрактована и отпускается только жителям РФ", - сказал он.

Ранее одна из крупнейших туристических компаний Молдавии заявила о том, что организует туры в Россию для тех, кто не хочет ждать начала массовой вакцинации в республике.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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