Мурашко заявил, что в России нет программы для вакцинации иностранных туристов

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Программы по вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных туристов в России пока нет, препарат предназначен для жителей страны. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

"Пока в России такой программы нет для вакцинации туристов. Пока вакцина законтрактована и отпускается только жителям РФ", - сказал он.

Ранее одна из крупнейших туристических компаний Молдавии заявила о том, что организует туры в Россию для тех, кто не хочет ждать начала массовой вакцинации в республике.