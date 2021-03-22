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Мурашко: около 30 млн россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня

Глава Минздрава уточнил, что более 30 млн россиян будут привиты, так как производственные планы по вакцинам сверстаны

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Более 30 млн жителей России планируется привить от новой коронавирусной инфекции до середины июня. Об этом в понедельник журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

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"Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут еще "Эпиваккороны". Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек [будут вакцинированы], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины] и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что в целом в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения страны или 69,8 млн человек. "Надо смотреть за эпидемической ситуацией. Если необходимо, эти объемы будут увеличиваться", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 466 153 случая заражения, выздоровели 4 077 185 человек, умер 95 391. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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