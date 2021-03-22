Мурашко: около 30 млн россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Более 30 млн жителей России планируется привить от новой коронавирусной инфекции до середины июня. Об этом в понедельник журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

"Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут еще "Эпиваккороны". Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек [будут вакцинированы], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины] и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что в целом в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения страны или 69,8 млн человек. "Надо смотреть за эпидемической ситуацией. Если необходимо, эти объемы будут увеличиваться", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 466 153 случая заражения, выздоровели 4 077 185 человек, умер 95 391. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.