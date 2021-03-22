Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ и увеличить количество детей в отрядах лагерей с 50% до 75%. Документ опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления", - говорится в проекте.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает организовывать отдых детей за пределами субъектов РФ, в которых они проживают, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

В документе отмечено, что при организации отдыха детей должен быть определен алгоритм организации медицинской помощи и маршрутизации больных с указанием конкретных больниц. Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на новую коронавирусную инфекцию. "Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

Роспотребнадзор также предлагает запретить проведение в лагерях массовых мероприятий в закрытых помещениях и с посещением родителей.

В феврале 2021 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к федеральному управлению Роспотребнадзора с предложением смягчить введенные из-за пандемии ограничения и увеличить допустимую загрузку детских здравниц и лагерей в 2021 году с 50% до 75%.