В ВОЗ заявили, что разрыв в темпах вакцинации против COVID-19 в мире увеличивается

ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Разрыв в количестве прививок от коронавируса в богатых странах и государствах, получающих вакцину через международный механизм COVAX, увеличивается день ото дня. Обеспокоенность по этому поводу выразил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, расценивший отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам в мире как "катастрофический моральный провал".

"В январе я сказал, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не будут предприняты срочные шаги для обеспечения равного распределения вакцин от COVID-19", - отметил гендиректор. "У нас есть средства для предотвращения этого провала, однако шокирует то, как мало было сделано для его предотвращения, - продолжил Гебрейесус. - Разрыв в количестве прививок в богатых странах и [вакцинации] через COVAX растет и становится с каждым днем все более гротескным".

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, "вакцинирующие сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых людей и других лиц, входящих в группу риска, в других государствах". По его словам, "беднейшие страны задаются вопросом, действительно ли богатые государства говорят то, что думают, когда ведут речь о солидарности". Гебрейесус напомнил, что неравное распределение вакцин в мире "это не только моральное оскорбление", но еще и путь, ведущий к "самопоражению" в экономическом и эпидемиологическом плане. Чем дольше будет продолжаться передача коронавируса на планете, тем больше возникнет его разновидностей и выше будет риск, что они будут способны "избегать воздействия вакцин", напомнил гендиректор.

Глава ВОЗ поставил в пример британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая, по его словам, является единственной фармацевтической фирмой, решившей не извлекать выгоду из производства вакцин против COVID-19 во время пандемии. Эта компания, продолжил он, "сделала существенный вклад" в обеспечение равного доступа к вакцинам в мире посредством "лицензирования ее технологий для других компаний". "Надо, чтобы было больше производителей вакцин против COVID-19, следующих этому примеру", - сказал гендиректор. Коснувшись дискуссии о безопасности вакцины AstraZeneca, гендиректор сослался на заявление этой фирмы о том, что испытания, проведенные в США и других странах с участием более 32 тыс. человек, показали, что препарат на 79% предотвращает "симптомные заболевания COVID-19" и на 100% "эффективен в предотвращении госпитализации и смерти". "Не было сообщений об обеспокоенности по поводу безопасности [в ходе этих испытаний]", - заключил он.

Ранее в качестве меры предосторожности ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Компания заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, привитых в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС 18 марта признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ также пришел к выводу, что польза от препарата перевешивает риски. После этого несколько стран, в том числе Италия, Германия и Франция, вновь стали использовать вакцину.

Механизм COVAX

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов на душу населения оплачивают приобретение вакцин для государств с менее высокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Рост смертности

Кроме того, ВОЗ обеспокоена, что вслед за еженедельным увеличением числа случаев заражения коронавирусом в мире последовал и рост смертности. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"В течение шести недель мы отмечали сокращение смертности, однако в течение последней недели отмечалось небольшое увеличение, - отметила она. - Этого следовало ожидать, поскольку, если увеличивается число случаев заражения (что наблюдалось последние четыре недели - прим. ТАСС), то растет и смертность. Это тревожные знаки". Согласно статистике ВОЗ, на неделе, начавшейся 8 марта, во всем мире было зарегистрировано 58,9 тыс. смертей от коронавирусной инфекции, а на неделе, начавшейся 15 марта, - 60,4 тыс. случаев.

По словам ван Керкхове, еженедельное увеличение числа случаев заражения было зафиксировано в четырех из пяти регионов ВОЗ. "В течение последней недели увеличение в среднем составило 8%, а в Европе рост составил 12%, - заметила эксперт. - Это вызвано, в частности, распространением штамма, который был впервые обнаружен в Великобритании". Однако, добавила она, свою роль сыграло и давление на власти, чтоб снять ограничения, а также усталость населения от доказавших эффективность мер и отказ от их соблюдения.

Все это, подчеркнула ван Керкхове, говорит о том, что по мере развертывания вакцинации населению необходимо продолжать соблюдать меры индивидуальной защиты.