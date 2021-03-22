В Испании заявили, что не будут использовать "Спутник V" без одобрения EMA

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Испании не будут использовать вакцины от нового коронавируса, которые не были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая по итогам заседания министров иностранных дел 27 государств ЕС.

"Мы не будем использовать вакцины, которые не были разрешены EMA и которые не прошли через фильтры испанских [властей в области] здравоохранения", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности закупки королевством российской вакцины "Спутник V".

"Для нас речь идет о не о дипломатическом вопросе, а о вопросе из области здравоохранения", - добавила она. Гонсалес Лая также уточнила, что препараты от коронавируса, которые получат соответствующие одобрения европейских властей, "всегда будут приветствоваться в Испании".

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.