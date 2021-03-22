Посольство РФ призвало Кишинев помочь восстановить разрушенный памятник красноармейцам

КИШИНЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии в понедельник призвало власти республики оказать содействие в восстановлении памятника красноармейцам, о разрушении которого стало известно днем ранее. Об этом информирует пресс-служба диппредставительства.

"Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении обелиска, а также найти и наказать вандалов, надругавшихся над памятью героев", - говорится в опубликованном обращении.

Как рассказал журналистам председатель Национального координационного комитета "Победа", объединяющего неправительственные организации, Алексей Петрович, злоумышленники, скорее всего, планировали похитить обелиск, так как он изготовлен из нержавеющей стали. По его словам, аналогичный инцидент произошел примерно 10 лет назад. Тогда вандалов удалось вовремя остановить, однако обелиск лишился бронзовых элементов, также существенно пострадала сама конструкция, которая была подпилена у основания. В 2014 году памятник был отреставрирован при участии посольства России.

Монумент был воздвигнут в окрестностях села Иванча в память о героях 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины Южного фронта, павших здесь в ходе боев летом 1941 года. Подразделение участвовало во многих операциях Великой Отечественной войны, в том числе в освобождении Украины и боях на территории Европы.

Инциденты вокруг мемориалов советским воинам в Молдавии происходят регулярно. С такими памятниками здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Полиции еще ни разу не удавалось поймать вандалов. Ранее МИД РФ выражал озабоченность в связи с подобными происшествиями.