В США заявили, что Байден прекрасно себя чувствует после падения на трапе самолета

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прекрасно себя чувствует после падения на трапе самолета, никакой серьезной медицинской помощи ему не понадобилось. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он на все 100% в порядке. Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по этим ступеням, порой это может быть не так уж просто", - сказала она.

Задававшая вопрос журналистка попросила уточнить, потребовалась ли Байдену помощь врача. "Я не в курсе того, чтобы это требовалось. Конечно же, есть врач, который находится в поездках с каждым президентом США, но я не в курсе того, чтобы ему действительно требовалась серьезная медицинская помощь", - ответила Псаки.

Пресс-секретарь в ответ на еще один уточняющий вопрос не стала однозначно подтверждать, что Байдену не оказывали никакой медицинской помощи после инцидента. Она вновь отметила, что с ним все в порядке и что президента всегда сопровождает врач, который следит за его состоянием.

78-летний глава государства два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия в пятницу. Тем не менее он достаточно быстро встал, поднялся по трапу, повернулся и отдал честь присутствовавшим у самолета военнослужащим.