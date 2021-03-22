В мире за сутки выявили более 455 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 122,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 455 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 7,2 тыс., превысив 2,71 млн.

По состоянию на 17:59 мск 22 марта в ВОЗ поступили сведения о 122 992 844 инфицированных и 2 711 071 умершем. Число заразившихся увеличилось на 455 964, умерших - на 7 291.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (189 752), на втором месте - Европа (158 026), на третьем - Юго-Восточная Азия (54 164).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 497 998. Далее следуют Бразилия (11 950 459), Индия (11 646 081), Россия (4 466 153), Великобритания (4 296 587), Франция (4 211 410), Италия (3 376 376), Испания (3 206 116), Турция (3 013 122), Германия (2 667 225), Колумбия (2 331 187) и Аргентина (2 241 739).