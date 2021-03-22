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Пандемия COVID-19

В Италии не согласились со словами еврокомиссара о том, что "Спутник V" не нужен ЕС

Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато отметил, что "Европе нужно много эффективных вакцин", поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами

РИМ, 22 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о "ненужности" российской вакцины "Спутник V" в ЕС. Как высокопоставленный чиновник заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС, "Европе нужно много эффективных вакцин", поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами.

К тому же, по его мнению, важно организовать производство вакцин, включая "Спутника V", в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии. "Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается", - сказал Д'Амато.

Он убежден, что в вопросах вакцинации требуется "глобальное видение". "Вакцинация продлится в ближайшие годы, примерно как от гриппа, и важно обеспечить вакцинами весь мир, чтобы истребить ковид, потому что если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится", - сказал собеседник агентства. "В декабре мы будем должны начинать новый этап кампании по вакцинации. Пока ученые не пришли к единому мнению, но, похоже, что эффект от вакцины длится 7-8 месяцев. Поэтому важно защищаться от вариантов", - добавил он.

Перспективы производства "Спутника V"

Д'Амато выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее закончит оценку российской вакцины. Он сообщил, что в Лацио есть фармацевтическая компания, которая готова рассматривать ее производство. Он подчеркнул, что контракты о производстве заключаются между компаниями на двусторонней основе. При этом он упомянул Reithera, компанию с государственным участием, у которой есть необходимые производственные мощности. Reithera разрабатывает собственную вакцину, основанную на той же базе аденовируса, что и "Спутник V". Однако ранее ТАСС в компании не подтвердили информацию об организации производства российского препарата на их платформе, потому что "пока не получали никакого предложения".

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире телеканала TF1, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". При этом он утверждал, что "Европа - первый континент в плане производства вакцин", а "у россиян проблемы с его производством".

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".

Ранее уже была достигнута договоренность об организации производства "Спутника V" в Италии на предприятии швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech. Однако, как пояснил ТАСС его глава, первые коммерческие партии будут готовы не ранее, чем в конце этого года.

Теги
ИталияРоссияПандемия COVID-19
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