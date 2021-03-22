В Италии не согласились со словами еврокомиссара о том, что "Спутник V" не нужен ЕС

РИМ, 22 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о "ненужности" российской вакцины "Спутник V" в ЕС. Как высокопоставленный чиновник заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС, "Европе нужно много эффективных вакцин", поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами.

К тому же, по его мнению, важно организовать производство вакцин, включая "Спутника V", в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии. "Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается", - сказал Д'Амато.

Он убежден, что в вопросах вакцинации требуется "глобальное видение". "Вакцинация продлится в ближайшие годы, примерно как от гриппа, и важно обеспечить вакцинами весь мир, чтобы истребить ковид, потому что если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится", - сказал собеседник агентства. "В декабре мы будем должны начинать новый этап кампании по вакцинации. Пока ученые не пришли к единому мнению, но, похоже, что эффект от вакцины длится 7-8 месяцев. Поэтому важно защищаться от вариантов", - добавил он.

Перспективы производства "Спутника V"

Д'Амато выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее закончит оценку российской вакцины. Он сообщил, что в Лацио есть фармацевтическая компания, которая готова рассматривать ее производство. Он подчеркнул, что контракты о производстве заключаются между компаниями на двусторонней основе. При этом он упомянул Reithera, компанию с государственным участием, у которой есть необходимые производственные мощности. Reithera разрабатывает собственную вакцину, основанную на той же базе аденовируса, что и "Спутник V". Однако ранее ТАСС в компании не подтвердили информацию об организации производства российского препарата на их платформе, потому что "пока не получали никакого предложения".

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире телеканала TF1, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". При этом он утверждал, что "Европа - первый континент в плане производства вакцин", а "у россиян проблемы с его производством".

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".

Ранее уже была достигнута договоренность об организации производства "Спутника V" в Италии на предприятии швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech. Однако, как пояснил ТАСС его глава, первые коммерческие партии будут готовы не ранее, чем в конце этого года.