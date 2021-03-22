В Петербурге деятели науки, культуры и спорта получили премию Людвига Нобеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Церемония вручения премии Людвига Нобеля прошла в понедельник в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Награду получили пять деятелей науки, культуры и спорта, передает корреспондент ТАСС.

Премия, возрожденная в 2005 году Фондом Людвига Нобеля, присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством. Лауреатами XV премии стали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман, член Совета Федерации, автор и ведущий программы "Постскриптум" Алексей Пушков, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и четырехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Тихонов.

"Это удивительный клуб, за 15 лет создано нобелевское братство, в него входят замечательные люди. Мы продолжаем награждение премией и принимаем выдающихся личностей XX и XXI веков в это удивительное братство", - сказал на церемонии руководитель фонда Нобеля Евгений Лукошков.

Он сообщил, что в число лауреатов этого года вошел также мэр Москвы Сергей Собянин, но он не смог присутствовать на церемонии награждения, премия будет вручена ему позже.

Премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. "Товарищество Братьев Нобель" в память о Людвиге Нобеле, который внес большой вклад в развитие многих отраслей российской промышленности, изначально присуждало премию и золотую медаль раз в пять лет за исследования и разработки в области науки и техники. Премия прекратила свое существование в 1917 году, а в 2005 году была возрождена фондом Людвига Нобеля. За 15 лет лауреатами премии Людвига Нобеля стали более 70 человек, среди которых известные артисты, музыканты, поэты, ученые, врачи, космонавты, политики, меценаты.

Людвиг Эммануилович Нобель родился 27 июля 1831 года в Стокгольме. С 11 лет его жизнь была связана с Россией, куда переехал его отец, создавший в Петербурге один из крупнейших машиностроительных заводов того времени. Нобель был одним из учредителей Императорского российского технического общества - массовой общественной организации, объединившей инженеров и ученых различных областей. Нобели традиционно поддерживали культуру, до 40% чистого дохода семья Нобель направляла на благотворительность.